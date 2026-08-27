Изборът на новия Висш съдебен съвет ще бъде един от големите тестове за управляващото мнозинство и ще покаже дали се върви към реална промяна или към подмяна на хората по върховете на съдебната система. Това коментираха в „Твоят ден” по NOVA NEWS адвокат Димитър Марковски и журналистът Николай Стайков.

„За да има истинска промяна, има нужда само от едно много просто нещо. В момента има очевидно мнозинство в парламента и най-важното е какво мисли това мнозинство“, заяви Стайков.

По думите му именно действията на управляващите ще покажат дали заявките за борба с корупцията и за промяна на модела ще се превърнат в реални действия. „Време е заявките за дълбоки промени, за борба с корупцията и източването на публичен ресурс да станат от лозунги реални действия“, каза журналистът.

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Той обаче призна, че засега не вижда много основания за оптимизъм,”а по-скоро някаква перестройка на върха на съдебната система”.

Адвокат Димитър Марковски заяви, че е по-скоро склонен да даде шанс на новата процедура за избор.”Трябва да ѝ се даде шанс и да се види какво ще произведе“, каза той.

По думите му новите правила създават повече възможности за публичност и обществено участие, но това само по себе си не е достатъчно. „Истинският тест няма да бъде как са написани правилата, а как ще бъдат прилагани“, подчерта Марковски.

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И предупреди, че нито една процедура не може сама да гарантира независимостта на ВСС, ако зад избора стоят предварителни политически договорки. Според Марковски положителен е фактът, че новите правила дават възможност на граждански организации и професионални общности да номинират кандидати. „Тези нови процедурни правила, които практически създадоха предпарламентарен етап на обществено номиниране, са добра правна постановка. Въпросът е как ще бъдат прилагани“, изтъкна той.

Николай Стайков постави въпроса и за професионалната квота във ВСС - съдийската и прокурорската колегия. По думите му именно там може да се види доколко системата действително се променя. „Системата продължава да генерира кандидатури, които са по-скоро от страната на статуквото, а не от реформаторите вътре в нея. Реформаторите са по-скоро изхвърлени от системата“, заяви той.

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Той постави под съмнение и ефективността на съществуващите механизми за контрол в съдебната система. „Има ръждясали механизми в съдебната система, които просто трябва да бъдат направени да заработят“, каза журналистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова