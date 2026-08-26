Изборът на нов Висиш съдебен съвет е най-важният тест не само пред управляващите, но и пред настоящото Народно събрание. Това заяви в ефира на "Здравей, България" по NOVA депутатът Велислав Величков от парламентарната група на "Продължаваме Промяната".

„С избора му не започва или приключва реформата. Ако не се направят промените в Закона за съдебна власт, той няма да може качествено да подобри ефективността на съдебната система и да гарантира нейната независимост”, заяви народният представител.

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„Важна е държавата, а не временното позициониране на политическите партии. Ако „Прогресивна България” успее да направи това, което е най-важно за държавата в последните 10 години – освобождаване на съдебната власт от зависимости и олигархични влияния, ще препозиционира в положителна светлина всички партии. Без тези 160 гласа от парламента не може да има избор на ВСС с качествени хора, както и няма да бъдат изпълнени конституционните промени, които Румен Радев предлага”, заяви той.

По думите му парламентарната група на "Продължаваме Промяната" ще оценява всеки кандидат за член на ВСС от парламентарната квота според неговите качества, професионализъм и морален интегритет. „Гласуването става поименно – всеки народен представител може да гласува за определен кандидат. На 9 септември ще изтече срокът, в който ще можем да издигнем кандидатури на двете колегии на ВСС от парламентарната квота”, уточни той.

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Величков посочи, че към момента не се обсъждат имена и нямат насрочена среща за това. „Най-напред трябва да говорим с колегите от „Демократична България”, тъй като те имат предвид някои имена. След това, вероятно по покана на управляващите, да седнем и да обсъдим”, смята той.

„Най-големият тест пред управляващите е да влязат независими членове в Прокурорската колегия, за да не може никой главен прокурор или лидер на мнение да формира решенията, които касаят прокуратурата и досъдебните производства”, допълни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев