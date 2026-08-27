След като преди 6 години принц Хари и съпругата му Меган Маркъл шумно напуснаха Великобритания, двойката е решила да се завърне на Острова. Такива са слуховете, след като в сряда Хари и Меган пристигнаха на летището в Бирмингам.

⇒ Уединен селски живот

От дни в британските медии се въртят спекулации, че Меган и Хари ще водят уединен селски начин на живот в английската провинция.

Пристигането им в Бирмингам подсказва, че те ще живеят вероятно в тази част на Северна Англия, далеч от столицата Лондон и от кралското семейство. Целта, според медиите, е да не създават шум и напрежение в редиците на кралската фамилия.

Снимка: БТА

⇒ Отношенията с Чарлз III и принц Уилям

Хари успя да възстанови отношенията с баща си след 4-годишна пауза. Двамата се видяха преди един месец и крал Чарлз III успя да види внуците си - Лилибет и Арчи.

Хари обаче все още не си говори с брат си принц Уилям. Напрежението между двамата датира от погребението на тяхната баба, кралица Елизабет II през 2022 г.

Според някои кралски анализатори Хари е решил да се върне във Великобритания именно сега, защото след срещата с баща си е осъзнал, че ако не го направи и дойде Уилям на власт, вратите за връщане към Великобритания ще бъдат затворени.

Анализатори на Острова допускат, че принц Уилям няма да се поколебае дори да отнеме титлите на някое от децата на Хари или пък на самата Меган, а дори и на самия Хари. Уилям остава много сърдит за обвиненията към кралската фамилия в автобиографичната книга на Хари - „Резервен”.

⇒ Колко време ще останат във Великобритания

Според техни приближени Хари и Меган са си дали удължен период да опитат, защото не са много добре дошли във Великобритания. В момента рейтингите им сред общественото мнение са изключително ниски.

Това ще повлияе и върху развитието на марката, която Меган Маркъл се надява да превърне в световна с идването си в Англия.

Има противоречива информация относно връщането ѝ към актьорската професия. От една страна се говори, че тя е подкрепила искането на Хари да се върнат във Великобритания, защото е получила предложение за участие в сериал на „Нетфликс“, който се снима точно в тази част на Северна Англия. Но после стана ясно, че участието ѝ в проекта е замразено точно заради негативната реакция около нейното връщане.