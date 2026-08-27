Появата на дронове по българските плажове може да се превърне в част от „новото нормално“ заради продължаващата война в близост до България, коментира кап. I ранг от запаса Васил Данов в ефира на “Твоят ден”. По думите му дронове и други военни обекти могат да достигат до страната като „страничен ефект“ от конфликта. Международният анализатор Огнян Даскарев също посочи, че успокоителното в случая е, че откритите до момента дронове не са съдържали експлозиви и не са довели до инциденти. Според Данов Русия не е в състояние да разшири конфликта с директна атака срещу държава от НАТО, но „тества постоянно“ реакциите на Алианса.

Двамата коментираха и посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, около което официалната информация остава ограничена. Според Даскарев една от вероятните цели на срещата е била предупреждение към руските власти да не разширяват войната към страна от НАТО. Той допусна още, че американската страна е могла да поиска от Москва да ограничи доставките на оръжия и разузнавателна информация за Иран, както и да не предприема нова мащабна мобилизация.

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Кап. Данов отправи критики към състоянието на българската противовъздушна отбрана и решението страната да не участва в Коалицията на желаещите. Според него България се отдалечава от процеси, свързани с общата европейска сигурност, въпреки че именно страната ни има сериозни нужди от модернизация. Даскарев от своя страна определи сегашната външнополитическа линия като опит за „воля за независимост“, но предупреди, че подобна позиция може да остави България извън важни технологични развития.

По отношение на Близкия изток Даскарев коментира, че евентуалното разоръжаване на „Хамас“ няма пряко да промени конфликта с Иран, но определи развитието като важен успех. „Това е голяма победа и за България“, каза той, припомняйки ролята на българския дипломат Николай Младенов. Според двамата събеседници през следващите месеци ще се търсят възможности за временно примирие или поне за стъпки към деескалация, но развитието на конфликтите ще зависи и от политическите процеси в САЩ.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова