Силни взривове отекнаха в Одеса, докато в града се намира официална българска делегация. Руската атака срещу Одеска област продължила повече от седем часа, като са нанесени щети по жилищни сгради, учебни заведения, инфраструктура и кораб в пристанището на Рени, предава кореспондентът на БТА в Одеса.

Сирените за въздушна тревога са били задействани малко преди 1:00 часа местно време. По данни на началника на Одеската областна военна администрация Олег Кипер през цялата нощ руските сили са атакували гражданска инфраструктура с ракети и дронове. Повредени са 16-етажна жилищна сграда, две учебни заведения и частен дом в Одеса, както и инфраструктурни обекти, гаражи и автомобили. Към момента няма информация за пострадали. Щети са нанесени и на граждански кораб в пристанището на дунавския град Рени, след като отломки от свален дрон са паднали върху него. Аварийни и общински екипи работят по отстраняването на последиците от атаката.

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По време на ударите в Одеса се намира българска официална делегация по повод честванията на 205-ата годишнина на Болград. В състава ѝ са председателят на парламентарната комисия по туризъм Росица Кирова, посланикът на България в Украйна Златин Кръстев и генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов. В рамките на визитата са проведени срещи с представители на българската общност в Измаил, Болград и Бесарабската община, а днес е предвидена и среща в Одеса.

В Одеска област живеят над 150 000 етнически българи, а само в самия град Одеса българската общност наброява между 50 000 и 60 000 души. Най-големите компактни български общности са в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Редактор: Ралица Атанасова