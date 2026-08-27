Азербайджан въвежда забрана за използването на социални мрежи от деца и тийнейджъри под 16 години. Парламентът прие законовите промени на фона на засилващия се натиск върху технологичните компании и съмненията дали секторът може ефективно да се саморегулира.

С новите правила Баку се присъединява към нарастващия брой държави, които поставят ограничения за достъпа на непълнолетни до социалните платформи. Австралия първа въведе национална забрана за използването им от лица под 16 години. Франция също затегна правилата за минималната възраст, а Великобритания въведе Закона за онлайн сигурност. Европейският съюз от своя страна увеличава натиска върху големите технологични компании.

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Предстои да стане ясно доколко новото законодателство ще бъде ефективно на практика. Основният въпрос е свързан с възможността за реален контрол върху възрастта на потребителите и прилагането на ограниченията. Експерти предупреждават, че само забраната може да не е достатъчна и трябва да бъде съпътствана от образователни и подкрепящи програми.

Според тях целта трябва да бъде промяна в поведението на децата и тийнейджърите, а не просто изместване на използването на социални мрежи към нерегламентирани канали.

Редактор: Ралица Атанасова