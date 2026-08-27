Ръст на заразените със западнонилска треска се отчита в Гърция, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ. Броят на заразените с вируса е достигнал 232 според изнесени вчера данни от Националната организация за обществено здраве. Само седмица по-рано пациентите със западнонилска треска са били 157.

В рамките на седем дни - от 19 до 26 август, са регистрирани 75 нови случая. На болнично лечение са подложени 73 пациента като 26 от тях са в интензивни отделения, посочва телевизията. Броят на починалите, вследствие на усложнения, също е нараснал и те вече са 19.

Западнонилската треска се е разпространила в 12 държави в Европа

Здравните власти очакват ръст на случаите през следващите две седмици. Според специалисти Гърция е в пика на епидемиологичната вълна, след първия случай на заразен с вируса, регистриран през юни.

Спрямо миналата година случаите на заразени със западнонилска треска са три пъти повече, отбелязва ЕРТ.

Редактор: Цвета Лазаркова