Митнически служители във Варна задържаха 5483 контрабандни и „маркови“ артикули при проверка на контейнер със стоки от Китай, предназначени за внос в България. Контейнерът е пристигнал по море и по документи е превозвал групажни стоки от Китай. След анализ на риска той е бил селектиран за щателна проверка от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване“.

При проверката са открити 5333 недекларирани стоки за бита. Сред тях има тенджери, тигани, легла за домашни любимци и автомобилни стелки. Освен това митническите служители са установили 150 декларирани калъфа за волани с изображения на защитена световноизвестна търговска марка.

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Недекларираните стоки са задържани, като по случая предстои образуване на административнонаказателно производство. Иззети са и артикулите със съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, а притежателят на съответната марка ще бъде уведомен.

Редактор: Ралица Атанасова