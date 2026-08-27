Пенсиите и добавките към тях ще бъдат изплащани в пощенските станции между 4 и 18 септември 2026 г., съобщиха от „Български пощи“. Различният график е свързан с почивните дни през месеца и с влезлите в сила промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Според новите правила изплащането на пенсиите чрез електронен изплащателен картон в пощенските станции се извършва между 7-о и 20-о число на съответния месец.

Изплащането на пенсиите вече няма да се бави заради почивни дни

Когато началната или крайната дата се пада в неработен ден, срокът се измества към предходния работен ден. Тази година 7 септември е почивен ден. Затова изплащането на пенсиите в пощенските станции ще започне още в петък, 4 септември.

Промяна има и при крайната дата. Тъй като 20 септември се пада в неделя, последният ден за изплащане ще бъде петък, 18 септември. Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са в сила от 24 юли 2026 г.

Редактор: Цветина Петкова