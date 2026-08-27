Японската художничка Яйои Кусама почина на 97-годишна възраст, предадоха световните агенции, като цитираха съобщение от Музея за съвременно изкуство в Токио, носещ нейното име. Тя е починала на 14 август в болница в японската столица. Кусама беше един от най-значимите следвоенни артисти в Япония и стана световноизвестна с цветните си „точки“, с които изпъстри своите картини, скулптури и музейни инсталации по целия свят.

Кусама е родена през 1929 г. в град Мацумото, префектура Нагано, а от 70-те години на миналия век живееше и работеше в Токио. Нейни произведения са излагани в големи музеи и галерии по целия свят.

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„Тя продължи да рисува до последните си дни, без никога да остави четката, и продължи своето изследване на вечната любов и вечната душа“, се казва в изявление на Фондация „Яйои Кусама“. „Ние ще продължим делото и желанията на Кусама и чрез изкуството все така ще носим надежда и сила за бъдещето на хората по целия свят.“

Като един от най-уважаваните съвременни творци в Япония, Кусама правеше мащабни изложби по целия свят, включително в Музея за модерно изкуство (MoMA) и Музея на американското изкуство „Уитни“ в Ню Йорк, както и в музея „Лудвиг“ в германския град Кьолн.

Снимка: gettyimages

Позната с яркочервената си перука и екстравагантните си облекла на точки, тя беше сред най-влиятелните, разпознаваеми и уважавани личности в света на изкуството. Нейното жизнерадостно и наситено творчество беше израз на дългогодишната ѝ битка с психично заболяване.

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Нейна запазена марка бяха повтарящите се мотиви с различни форми - напомнящи мрежи, спирали или вълнообразни линии, но най-вече емблематичните точки. Те танцуваха гордо върху платната ѝ или оживяваха като блестящи сфери и светлинни струи в нейните инсталации, разгръщайки целия си ярък, психоделичен блясък.

Редактор: Станимира Шикова