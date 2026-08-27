Президентските избори се очертават като голямото политическо събитие тази есен, но малко повече от месец преди вота основните политически сили все още не са изяснили окончателно своите кандидати и кандидат-президентски двойки. В политическия разговор вече се открояват потенциални имена за поста. Според анализаторите обаче по-важният въпрос е не само кой ще се кандидатира, а кои политически сили ще успеят да изградят широка коалиция от подкрепа около своите кандидати.

„Състоянието на нашата политическа партийна система е такова - в насипно състояние, в криза, в неясни коалиции. След тези пет кризисни години, много избори, всичко е накъсано“. Това заяви в „Здравей, България” политологът Мария Пиргова.

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Според нея кандидатурата на Илияна Йотова има сериозни предпоставки за успех. Тя има близо десетгодишен опит като вицепрезидент и според анализа не би трябвало да бъде възприемана единствено като представител на определена политическа формация. „Аз даже не бих казала, че тя би била просто представител на Радев или на „Прогресивна България“. Напротив, тя би била самостоятелен президент“, заяви тя.

Според нея обаче изборът на вицепрезидент може да се окаже особено важен за Йотова. Пиргова смята, че кандидат-президентската двойка трябва да бъде достатъчно широка като политическо и обществено представителство. По думите ѝ подходящ избор би бил човек с по-патриотична и национално ориентирана позиция, който да допълва европейския профил на Йотова.

Другата интрига около вота според анализаторите е около кандидатурата на Андрей Гюров. Той все още не е обявил окончателно, че ще се яви на вота, а потенциалната му подкрепа от партиите в център-дясно остава неясна. „Той е една интересна кандидатура, която е консенсусна, и виждаме, че е човек на действията. Той доста добре се представи за трите месеца като служебен министър-председател“, каза пиар експертът Георги Куртев.

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По думите му обаче големият проблем пред Гюров е разпокъсаността на десния политически спектър. „Голямата драма на господин Гюров е, че той трябва да обедини тези хора под един знаменател, защото изборите се печелят само със силна партийна на подкрепа“, коментира той.

Според анализатора не бива да се подценява ролята на партийните структури, особено в по-малките населени места. В тази ситуация особено сложна е позицията на ГЕРБ. Партията трябва да реши дали да издигне собствен кандидат, да подкрепи чужда кандидатура или да остане встрани до втория тур.

Според Пиргова ГЕРБ рискува сериозно, ако не участва със собствен кандидат. „Аз мисля, че ГЕРБ ще се загуби, ако не излезе на изборите и ако подкрепи чужд кандидат. Трябва да имат свой кандидат и да се борят, колкото могат, да идентифицират параметрите на собствената си партия в момента“, заяви тя.

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„Не е важно само да стигнеш на втория тур. Важно е какво се случи след него“, подчерта Куртев.

Другият потенциален фактор в президентската надпревара е „Възраждане“ и евентуалното участие на Петър Волгин. Според Пиргова именно този сблъсък може да създаде по-сериозна интрига около Илияна Йотова. По думите ѝ, ако Волгин бъде кандидатът, противопоставянето между проевропейската позиция на Йотова и по-проруската ориентация на Волгин може да се превърне в един от основните акценти на кампанията.

„Аз очаквам интрига с Йотова - „Възраждане“. Защото Йотова - Гюров няма интрига. Там ще бъде много трудно“, прогнозира Пиргова.

Двамата експерти коментираха и въпроса за появата на нови политически проекти около кандидатите Иван Христанов, Николай Ненчев, Георги Димов и Радостин Василев и други публични фигури. Според тях част от тях вероятно ще използват президентската кампания като основа за изграждането на бъдещи политически формации.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова