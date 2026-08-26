Американските власти са прекъснали дейността на мащабна хакерска мрежа, свързвана с Китай, която е прониквала в компютърни системи на американското правителство и обекти от критичната инфраструктура, съобщи „Уолстрийт джърнъл“.

Операцията е била организирана така, че кибератаките да бъдат максимално трудни за откриване и проследяване. Хакерите са прикривали действията си чрез глобална мрежа от вече компрометирани устройства, облачна инфраструктура и нелегални мрежи.

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🚨 JUST IN: DOJ and FBI have SHUT DOWN a major Chinese state-sponsored hacking group targeting critical U.S. infrastructure.



NASA, the Department of Energy, Federal Reserve, Senate, and even DOJ were reportedly targeted.



Great work, @FBI and @TheJusticeDept! 🇺🇸 pic.twitter.com/mKcZQjPLX2 — Patriots For Trump (@PatriotsFob900) August 26, 2026

„Чрез този ботнет установихме, че са били атакувани организации и устройства в повече от 130 държави“, заяви Брет Ледърман от ФБР.

Злонамереният трафик се е смесвал с обичайната интернет активност. Именно това е позволявало на атакуващите да прикриват произхода и действията си и значително е затруднявало американските служби при установяването на хакерските операции.

🚨Justice Department and @FBI Seize Platforms Operated and Used by China State-Sponsored Hackers to Target U.S. Critical Infrastructure



“State-sponsored malicious hackers preying on America’s critical infrastructure will be stopped and prosecuted. We are here to ensure security… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 26, 2026

Според изданието операцията е представлявала шпионска кампания, при която са използвани и технологии, предназначени по принцип за заобикаляне на ограниченията на т.нар. Велика китайска защитна стена - системата, чрез която Пекин контролира достъпа до интернет в страната.

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Сред целите на хакерите са били мрежи на американски държавни институции и критична инфраструктура. Американските власти определят използвания подход като особено труден за разкриване именно заради начина, по който атакуващите са маскирали връзките си като легитимен мрежов трафик.

Федералните власти вече са предприели действия за прекъсване на инфраструктурата, използвана при операцията. Разследването на мащаба на атаките и засегнатите системи продължава.

Редактор: Цветина Петкова