„Свързани с Иран киберсубекти” извършват атаки срещу критична инфраструктура в САЩ, предаде ДПА, като се позова на американските власти.

Хакерските атаки са насочени срещу промишлени предприятия, пише в изявление на Агенцията за киберсигурност и инфраструктурна сигурност (Cybersecurity and Infrastructure security agency - CISA).

Засегнати са правителствени служби, системи за водоснабдяване и енергийни съоръжения. Някои от хакерските атаки са довели до „прекъсване на работния процес и финансови загуби”, пише още в изявлението.

Засега не е ясен мащаба на кибератаките.

В края на миналия месец свързани с Иран хакери заявиха, че са успели да влязат в електронната поща на директора на ФБР Каш Пател и публикуваха негови снимки и лични данни. Служител на Министерството на правосъдието на САЩ потвърди за „Ройтерс”, че имейли на Пател са били хакнати, но не оповести повече подробности.

Държавният департамент на САЩ предложи награда до 10 млн. долара за информация, която би довела до идентифицирането на хакерите.

Редактор: Ивета Костадинова