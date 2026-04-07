Американският президент Доналд Тръмп разглежда искането на Пакистан за двуседмично удължаване на крайния срок за масирани удари срещу Иран, съобщи Белият дом. Говорителката на пресата Каролин Левит заяви пред АФП Телевизия, че „президентът е уведомен за предложението и ще последва отговор“, без да уточнява в каква посока. Пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф отправи призива в публикация в X, заявявайки, че усилията за разрешаване на кризата вървят „стабилно, уверено и мощно“, и поиска едновременно от Иран да отвори Ормузкия проток за същия период. Тръмп, отлагал крайния срок неколкократно, заяви пред Fox News, че Съединените щати водят „разгорещени преговори“, без да разкрива подробности.

Рано във вторник Тръмп написа в платформата Truth Social, че „тази нощ цяла цивилизация ще загине и никога няма да бъде върната“ - една от най-острите му заплахи от началото на войната. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс допълни, че американските сили разполагат с инструменти, „които досега не сме решили да използваме“ срещу Иран. Белият дом отрече думите на Ванс да съдържат внушение за ядрена атака. Иран отхвърли американския натиск, като държавните медии съобщиха, че властите настояват за пълно прекратяване на войната, а не само за примирие.

Заплахите на Тръмп предизвикаха остра критика в самите Съединените щати. Водещият демократ в Сената Чък Шумър го нарече „изключително болен човек“, а бившата вицепрезидентка Камала Харис определи заплахите като „отвратителни“ и го обвини в планиране на военни престъпления. Дори бивши съюзници на президента призовават за отстраняването му по силата на 25-ата поправка на американската конституция - сред тях бившата конгресменка Марджори Тейлър Грийн и финансистът Антъни Скарамучи, работил за кратко в Белия дом при първия му мандат.

От 28 февруари насам Съединените щати и Израел са унищожавали ирански военни обекти, убили са висшето ръководство на страната и са опустошили части от нейната инфраструктура. В Truth Social Тръмп остави вратата отворена за последно споразумение, написвайки: „може би нещо революционно прекрасно може да се случи, КОЙ ЗНАЕ?“

