Мрежата можела да изпраща до 30 милиона текстови съобщения за минута, без да разкрива идентичността на подателя
Сикрет сървиз са предотвратили безпрецедентна заплаха срещу комуникациите на Ню Йорк, която е можело да наруши мобилните мрежи. Новината идва в момент, когато десетки държавни и правителствени ръководители са на Общото събрание на ООН.
Властите са намерили скрита комуникационна система, в която имало повече от 100 000 SIM- карти и 300 сървъра. Тя била проектирана за анонимни криптирани съобщения и можела да се намесва в спешните комуникации. Мрежата можела да изпраща до 30 милиона текстови съобщения за минута, без да разкрива идентичността на подателя.
До момента не са открити доказателства за заплаха срещу ООН.Редактор: Дарина Методиева
