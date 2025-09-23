Сикрет сървиз са предотвратили безпрецедентна заплаха срещу комуникациите на Ню Йорк, която е можело да наруши мобилните мрежи. Новината идва в момент, когато десетки държавни и правителствени ръководители са на Общото събрание на ООН.

Властите са намерили скрита комуникационна система, в която имало повече от 100 000 SIM- карти и 300 сървъра. Тя била проектирана за анонимни криптирани съобщения и можела да се намесва в спешните комуникации. Мрежата можела да изпраща до 30 милиона текстови съобщения за минута, без да разкрива идентичността на подателя.

До момента не са открити доказателства за заплаха срещу ООН.

