Големите артисти са преди всичко големи хора и доказателство за това е каузата на Race for the Cure, която част от най-обичаните актьори и музиканти у нас припознаха като своя. Лицата на хитовите сериали на NOVA „Откраднат живот“ и All Inclusive - Здрава Каменова и Ненчо Балабанов, вече създадоха свои виртуални отбори в подкрепа на най-голямото благотворително спортно събитие за жени с рак на гърда в Европа. На 25, 26 и 27 септември София за втора поредна година ще празнува живота с представители на още 20 столици, сред които Рим, Атина, Прага и Загреб. Желаещите да станат част от глобалната мрежа на доброто могат да се включат и като част от отборите на грацията със „Златна игла“ от джаз кръвна група Есил Дюран, поп легендата Нели Рангелова, момичето, което разплаква с фолклор и влюбва с поп хитовете си Нели Петкова, и стендъп комикът с втора специалност „хип-хоп“ Иван Динев-Устата в raceforthecure.eu .

Бъди герой – включи се в дигиталния Race for the Cure 2020

„Една жена, която ми вдъхна кураж да играя и пиша, още когато бях 7-годишно, пухкаво момиченце, твърде срамежливо и твърде умно, за да е актриса според родителите му. Тази моя лична фея-вълшебница почина от тази диагноза. Тя е моята причина да съм герой в Race for the Cure”, казва Здрава Каменова, която гъделичка зрителското внимание като д-р Кунка Атанасова в „Откраднат живот“. Носителка на „Икар“ за драматургия, тя има 25 пиеси в актива си на автор и е любим глас от дублажа.

„Подкрепям каузата, защото обичам живота, доброто и възможността да помагам с каквото мога. Убеден съм, че надеждата на човечеството е свързана с това всеки от нас да дава по нещо от себе си на другите“, категоричен е актьорът с музикален пулс, заслужилият майстор на вокалните имитации Ненчо Балабанов.

2000 празнуваха живота с Race for the Cure

Race for the Cure приобщава своите герои с 5 км бягане, или 3 км ходене, като те избират къде да си подарят движение: в кварталната градинка, парк, на пътеката във фитнеса или в планината. Стартовата линия е обща за всички и е виртуална – регистрацията се случва в платформата raceforthecure.eu, където тази година ще се организират 30 маратона с над 300 000 участници от 32 държави. В Европа Race for the Cure се организира от Think Pink Europe, а в България розовата кауза става реалност чрез екипа на CancerCare.bg , член на европейската организация. През 2019 г. Race for the Cure събра над 2000 души на маратон в Южен парк, а събраните средства от регистрации бяха вложени в групи за психологическа взаимопомощ в София, Пловдив, Варна и Бургас. Сумата от Race for the Cure 2020 ще бъдe използвана за подпомагане на пациенти в рамките на Национална програма за безплатни профилактични прегледи за рак на гърда, която ще се проведе при спазване препоръките на СЗО и МЗ.

Александра Жекова за Race for the Cure: Да бъдеш съпричастен е сила!

Всяка година в Европа 500 000 жени са диагностицирани и други 130 000 умират в следствие на това заболяване, ето защо осигуряването на средства е от голямо значение. В България над 4000 жени, които са нечии майки, сестри, дъщери започват най-тежката борба – да запазят живота си. В тази битка са включени и техните семейства, които по всевъзможни начини ги подкрепят в процеса на лечение и прогонват страха от връщане на заболяването.

