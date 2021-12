За първи път в своята история Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE ще има награден фонд от 50 000 лева. Той ще бъде разпределен в предстоящото 19-о издание. „Искаме специално да благодарим на фондация „Лъчезар Цoцорков“, която от тази година става наш партньор и осигурява част от финансирането. Една от основните цели на фондацията е да подкрепя българската култура и да подпомага развитието и изявата на млади български творци. Вярваме, че това е пътят за подкрепа на младите професионалисти в киното“, споделя Цанко Василев, директор на фестивала.

В рамките на фестивала се провежда и ежегодната професионална проява – Filmer Forge. Събитията, които включва, са: образователни модули, формални и неформални срещи на късофилмовата индустрия, интердисциплинарна научно-практическа конференция „КЪСОМЕТРАЖНИЯТ ФИЛМ: ЖАНР SUI GENERIS”, както и питчинг трейнинг с питчинг сесия, като това е единственото по рода си специализирано събитие в подкрепа на късофилмовата индустрията в България. Най-добрият български късофилмов проект, избран на питчинг сесията, ще бъде награден с 25 000 лева разпределени в различни направления.

IN THE PALACE отново ни среща с автори на късометражното кино

IN THE PALACE е единственият български кинофестивал, квалифициран да предлага на Академията за филмови изкуства и науки в САЩ късометражни филми, включително и български, за разглеждане за наградата Оскар. Именно това ще бъде и наградата за победителя в категория „Най-добър български късометражен филм“, наред и с награда на стойност 15 000 лева, отново разпределени в различни направления.

Други 10 000 лева Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE ще разпредели между останалите победители, определени от журито на фестивала.

В деветнадесетото си издание IN THE PALACE ще предложи на публиката най-доброто от световното късометражно кино. В селекцията на фестивала ще видим филми на автори, които преди това са участвали в касови продукции като „Игра на тронове”, „Викинги”, „Властелинът на пръстените“, „Карибски пирати“ и много други.

В продължение на седмица IN THE PALACE прожектира най-интригуващите игрални, документални, анимационни, експериментални късометражни филми, като излъчването на всички филми ще бъде премиерно за България.

Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE e единственият фестивал в страната, сертифициран да номинира професионални късометражни филми за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар: това са победителите в категориите за най-добър игрален филм и най-добър анимационен филм от международната състезателна програма, а заедно с това и победителят в категорията най-добър български филм. IN THE PALACE е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards® - студентските Оскари.

Международен фестивал за късометражно кино IN THE PALACE се подкрепя от Национален фонд „Култура“ и ИА Национален филмов център.