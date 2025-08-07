-
Гледайте тв играта този четвъртък от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Транспортери от София и семейство Гешеви от Стара загора.
Във втората си игра, Транспортери започнаха силно, като спечелиха първите два рунда. Гешеви се включиха в трети рунд и успяха да спечелят точки, които ги изведоха пред Транспортери, а в четвърти увеличиха преднината си, като откраднаха точките на опонентите си. Старозагорци бяха по-бързи и в последния, решаващ рунд. Те спечелиха правото да разкриват отговори първи, но успяха да познаят само един, което даде възможност на Транспортери да обърнат резултата. В последната минута, Транспортери взеха точките и спечелиха играта с 282:128 точки.
В „Бързи пари“ събраха 141 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.
Днес Транспортери ще посрещнат семейство Мушмурокови от София. Гешеви от Стара загора
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 ч. по NOVA.
