В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Транспортери и семейство Мушмурокови и двете от София..

В третата си игра, Траспортери успяха да спечелят точки само от първия рунд. Във втори, Мушмурокови взеха събраните от Транспортери точки, а в останалите три рунда до края на играта бяха по бързи и спечелиха убедително с резултат 480:72 точки.

В „Бързи пари“ събраха 75 точки и спечелиха първите 1000 лв. от този епизод.

Днес Мушмурокови ще посрещнат семейство Социалките от Пзазарджик.

Редактор: Райна Аврамова