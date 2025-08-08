-
Гледайте тв играта този петък от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Транспортери и семейство Мушмурокови и двете от София..
В третата си игра, Траспортери успяха да спечелят точки само от първия рунд. Във втори, Мушмурокови взеха събраните от Транспортери точки, а в останалите три рунда до края на играта бяха по бързи и спечелиха убедително с резултат 480:72 точки.
В „Бързи пари“ събраха 75 точки и спечелиха първите 1000 лв. от този епизод.
Днес Мушмурокови ще посрещнат семейство Социалките от Пзазарджик.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
