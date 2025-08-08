Новородено, обявено за починало и изхвърлено в кофа за смет, не само оживява, но вече пораснало покорява музикалната сцена. В „Темата на NOVA“ тази събота журналистът Юлия Наева и операторът Георги Георгиев разказват истории на изоставените.

Над 1600 деца са били настанени в приемни семейства или институции през миналата година. А от началото на 2024-та броят им надхвърля 1000. Дали и кога те могат да бъдат върнати при биологичните им родители или осиновени – държавата така и не се ангажира да прогнозира. А вече порасналите деца без родители продължават да редят пъзела на живота си в търсене на отговори.

Година след като падна тайната на осиновяването, с улеснен достъп до информация за биологичните роднини все повече хора търсят истината за произхода си. Само в София броят им е скочил няколко пъти, показват данните. Колко дълъг, обаче, е пътят на изоставеното дете до приемането и прошката, когато то вече е пораснал човек? И може ли статистиката на отхвърлените деца да се обърне или институциите все още нямат работещи решения?

