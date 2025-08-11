В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Мушмурокови от София и семейство Социалките от Пазарджик.

Във втората си битка Мушмурокови доминираха през цялото време. Те откраднаха точките на Социалките в първи и втори рунд и спечелиха останалите три рунда, което остави новият отбор без нито една спечелена точка. Играта завърши с убедителна победа за Мушмурокови с 480:0 точки.

В „Бързи пари“ събраха 81 точки, което не им донесе допълнителна печалба и те прибавиха още 1000 лв. от този епизод.

Днес Мушмурокови ще посрещнат семейство Порчетата от София.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова