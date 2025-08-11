-
Страст и любовни трепети на старта на „Диви и красиви“
-
Ръст на туристите край Дуранкулак заради „Игри на волята“
-
Късметлийско число в "Сделка или не"
-
Шеф Манчев преобразява ресторант в романтичния Ахтопол в "Кошмари в кухнята"
-
„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов
-
„Събуди се“: Тайните на фамилия Живкови и любов без сценарий в „Диви и красиви“ по NOVA
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Мушмурокови от София и семейство Социалките от Пазарджик.
Във втората си битка Мушмурокови доминираха през цялото време. Те откраднаха точките на Социалките в първи и втори рунд и спечелиха останалите три рунда, което остави новият отбор без нито една спечелена точка. Играта завърши с убедителна победа за Мушмурокови с 480:0 точки.
В „Бързи пари“ събраха 81 точки, което не им донесе допълнителна печалба и те прибавиха още 1000 лв. от този епизод.
Днес Мушмурокови ще посрещнат семейство Порчетата от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни