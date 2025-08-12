-
В „Твоят ден” на 12 август ще видите
Страст и любовни трепети на старта на „Диви и красиви“
Ръст на туристите край Дуранкулак заради „Игри на волята“
Порчетата срещу Мушмурокови в "Семейни войни"
Късметлийско число в "Сделка или не"
Шеф Манчев преобразява ресторант в романтичния Ахтопол в "Кошмари в кухнята"
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Мушмурокови и семейство Порчетата и двете от София.
В третата си игра, Мушмурокови направиха всичко по силите си да останат в играта, но Порчетата не им дадоха никаква възможност да съберат достатъчно точки. Те спечелиха един рунд, а в първи, трети и четвърти откраднаха събраните от Мушмурокови точки, което им даде сериозна преднина. Въпреки, че в последния рунд Мушмурокови успяха да запазят точките си, те не бяха достатъчни и с резултат 363:165 точки напред в играта продължават Порчетата.
В „Бързи пари“ събраха 50 точки, което им спечели 1000 лв. от този епизод.
Днес Порчетата ще посрещнат семейство Бонбоневи от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 по NOVA.
