В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Порчетата и семейство Бонбоневи и двете от София.

Порчетата посрещнаха Бонбоневи, които имат вече една шампионска титла от предаването. Те станаха петкратни победители преди няколко години и сега идват отново, за нови победи. Играта между двете семейства започна с победа на Порчетата в първия рунд и на Бобоневи във втори. В трети и четвърти рунд, Бонбоневи откраднаха точките на съперниците си, което им даде сериозна преднина и спокойствие в пети рунд. Те обаче спечелиха и него и завършиха с убедителна победа с 500:74 точки.

В „Бързи пари“ събраха 102 точки, което им спечели 1000 лв. от този епизод.

Днес Бонбоневи ще посрещнат семейство Лаутари от Велинград.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова