-
Любовни кукички и ожесточени битки за привилегии в „Диви и красиви“
-
Шеф под прикритие със сериозни мерки срещу липсата на професионализъм във фирма
-
Скромна награда в "Сделка или не"
-
В „Твоят ден” на 13 август ще видите
-
Първи срещи „на сляпо“ в „Диви и красиви“
-
Бонбоневи срещу Порчетата в "Семейни войни"
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Порчетата и семейство Бонбоневи и двете от София.
Порчетата посрещнаха Бонбоневи, които имат вече една шампионска титла от предаването. Те станаха петкратни победители преди няколко години и сега идват отново, за нови победи. Играта между двете семейства започна с победа на Порчетата в първия рунд и на Бобоневи във втори. В трети и четвърти рунд, Бонбоневи откраднаха точките на съперниците си, което им даде сериозна преднина и спокойствие в пети рунд. Те обаче спечелиха и него и завършиха с убедителна победа с 500:74 точки.
В „Бързи пари“ събраха 102 точки, което им спечели 1000 лв. от този епизод.
Днес Бонбоневи ще посрещнат семейство Лаутари от Велинград.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни