В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Бонбоневи от София и семейство Лаутари от Велинград.

Битка за всеки рунд и всяка точка беше играта между двете семейства. Първи спечелиха точки Лаутари, като взеха първи рунд. След втория поведоха Бонбоневи, които успяха да вземат и трети рунд. Но Лаутари си върнаха предимството когато спечелиха четвърти рунд и така съревнованието между двата отбора остана да се реши в последния. В пети рунд, Лаутари спечелиха правото да разкриват първи, но познаха само един отговор, което даде възможност на Бонбоневи да откраднат точките и да вземат победата с 330:193 точки.

В „Бързи пари“ събраха 220 точки, разкриха четири най-популярни отговора и това им спечели 6000 лв. от този епизод.

Днес Бонбоневи ще посрещнат семейство Чоченца.

