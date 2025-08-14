-
Грубо отношение и женски сблъсъци в „Диви и красиви“
-
Шеф Манчев с мисия „безупречна чистота“ в „Кошмари в кухнята“
-
Удовлетворение от играта в "Сделка или не"
-
В „Твоят ден” на 14 август ще видите
-
Любовни кукички и ожесточени битки за привилегии в „Диви и красиви“
-
Шеф под прикритие със сериозни мерки срещу липсата на професионализъм във фирма
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Бонбоневи от София и семейство Лаутари от Велинград.
Битка за всеки рунд и всяка точка беше играта между двете семейства. Първи спечелиха точки Лаутари, като взеха първи рунд. След втория поведоха Бонбоневи, които успяха да вземат и трети рунд. Но Лаутари си върнаха предимството когато спечелиха четвърти рунд и така съревнованието между двата отбора остана да се реши в последния. В пети рунд, Лаутари спечелиха правото да разкриват първи, но познаха само един отговор, което даде възможност на Бонбоневи да откраднат точките и да вземат победата с 330:193 точки.
В „Бързи пари“ събраха 220 точки, разкриха четири най-популярни отговора и това им спечели 6000 лв. от този епизод.
Днес Бонбоневи ще посрещнат семейство Чоченца.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
