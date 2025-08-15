В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Бонбоневи и семейство Чоченца.

Играта започна с обещаващ старт за семейство Чоченца, които спечелиха първия рунд. Опитните Бонбоневи обаче бързо поеха контрола, като доминираха в следващите три рунда и натрупаха солидна преднина. Чоченца имаха последен шанс да обърнат играта в своя полза в пети рунд. Те бяха по-бързи, разкриха три отговора и отмъкнаха победата в последния момент с резултат 259:237 точки.

В „Бързи пари“ събраха 166 точки и спечелиха първите си 1000 лв. от този епизод.

Днес ще проследим двубоя между семейство Северняци от Монтана и семейство Братовчедите от Сандански.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова