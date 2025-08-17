В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Северняци от Монтана и семейство Братовчедите от Сандански.

Играта между двете семейства премина в размяна на рундове и кражба на точки до самия финал. Първи успяха да вземат точки Братовчедите, като спечелиха първи рунд. Във втори и трети, Северняци откраднаха точките им, а след като спечелиха и четвърти рунд си спечелиха достатъчно голяма преднина. Въпреки това, Братовчедите все още имаха шанс да обърнат резултата в пети рунд. В този важен за двата отбора момент, Северняци спечелиха правото да разкриват първи отговори. Не успяха обаче да познаят всички и на таблото остана една единствена възможност за Братовчедите да вземат точките и да спечелят играта. Те успяха в последната минута да познаят и победиха с резултат 306:272 точки.

В „Бързи пари“ събраха 111 точки и спечелиха първите си 1000 лв.

Днес Братовчедите ще посрещнат семейство от Амант от София.

Редактор: Райна Аврамова