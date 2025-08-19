-
Гледайте тв играта този вторник от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Братовчедите от Сандански и семейство Амант от София.
Във втората си игра, Братовчедите бяха още по-мотивирани за победа. Те спечелиха първи рунд, но във втори се разделиха с точките си, след като Амант ги откраднаха. Кражбата на точки продължи и в следващите два рунда, където първо Братовчедите взеха събраните от Амант точки, а те им отвърнаха, като взеха техните в четвърти рунд. Така двата отбора стигнаха до решаващия пети рунд. Там по-бързи бяха Братовчедите, но разкриха само един отговор, което даде възможност на Амант да вземат и тези точки. За щастие на Братовчедите, Амант не успяха да познаят и спечелиха с резултат 280:102 точки.
В „Бързи пари“ събраха 123 точки и прибавиха в семейната сметка още 1000 лв. от този епизод.
Днес Братовчедите ще посрещнат семейство от Станкови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“ този вторник от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
