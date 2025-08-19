В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Братовчедите от Сандански и семейство Амант от София.

Във втората си игра, Братовчедите бяха още по-мотивирани за победа. Те спечелиха първи рунд, но във втори се разделиха с точките си, след като Амант ги откраднаха. Кражбата на точки продължи и в следващите два рунда, където първо Братовчедите взеха събраните от Амант точки, а те им отвърнаха, като взеха техните в четвърти рунд. Така двата отбора стигнаха до решаващия пети рунд. Там по-бързи бяха Братовчедите, но разкриха само един отговор, което даде възможност на Амант да вземат и тези точки. За щастие на Братовчедите, Амант не успяха да познаят и спечелиха с резултат 280:102 точки.

В „Бързи пари“ събраха 123 точки и прибавиха в семейната сметка още 1000 лв. от този епизод.

Днес Братовчедите ще посрещнат семейство от Станкови от София.

Редактор: Райна Аврамова