Гледайте тв играта тази сряда от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Братовчедите от Сандански и семейство Станкови от София.
В третата си игра, Братовчедите се изправиха срещу силен съперник, в лицето на новодошлия отбор на Станкови. Те не успяха да спечелят нито една точка, а Станкови доминираха през цялото време, като спечелиха всички рундове и завършиха с впечатляващия резултат от 673:0 точки.
С този добър старт и заявка за още победи, Станкови продължиха към „Бързи пари“, където събраха 142 точки. Това не им донесе допълнителна печалба, но им спечели първите 1000 лв. и още една възможност да се преборят със следващия съперник.
Днес Станкови ще посрещнат семейство Брезнишки от Брезник.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, тази сряда от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
