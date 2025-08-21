В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Станкови от София и семейство Брезнишки от Брезник.

Двете семейства си размениха по два рунда, като Брезнишки взеха първи и втори рунд, а Станкови трети и четвърти. С почти равен резултат, отборите заложиха всичко на пети рунд, който щеше да определи победителя в играта. Станкови спечелиха правото да разкриват отговори първи, но познаха само два, което даде шанс на Брезнишки да вземат точките от рунда. Те не пропуснаха тази възможност и това им донесе победата с 368:126 точки.

В „Бързи пари“ събраха 85 точки и спечелиха първите си 1000 лв.

Днес Брезнишки ще посрещнат семейство Шевицови от София.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“ този четвъртък от 17:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова