В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Брезнишки от Брезник и семейство Шевицови от София.
Във втората си игра, семейство Брезнишки се изправиха срещу новите претенденти – музикалното семейство Шевицови, които не им оставиха никаква възможност за изява. Рунд след рунд, точките безапелационно отиваха при Шевицови, които демонстрираха завидна бързина и точност. Дори в последния рунд, когато Брезнишки успяха да се преборят за правото да дават отговори, Шевицови им отмъкнаха и последните надежди за точки. Така играта завърши с категоричната победа на новодошлите с 627:0 точки.
В „Бързи пари“ събраха 71 точки, което им донесе първите 1000 лв. от тази игра и възможност за нова победа.
Днес Шевицови ще посрещнат семейство Баламите от с. Мировяне.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни" този петък от 17:00 ч. по NOVA.
