„Нямам въздух”, „Корупцията убива”, „Променете системата”. Това са послания от масовите протести, които от години пълнят улиците на Букурещ, Атина, Белград, София, а вече и Скопие. При всички тях недоволство буквално избухва след тежки инциденти, отнели десетки невинни животи. Общото е, че виновни обикновено липсват, а исканията на протестиращите често заглъхват – без резултат.

Тази седмица в „Темата на NOVA” журналистът Деница Суруджийска и операторът Андрей Стоилов ще проследят хронологията на едни от най-тежките и смъртоносни инциденти в региона от последните години. Над всички тези трагедии виси една и съща сянка – тази на мащабни корупционни мрежи, които отварят пробойни в управлението на държавните финанси и задушават икономиката и съдебната система.

Финансовите анализатори пресмятат, че за година само у нас в корупционни схеми потъват между 1,5 и 2 милиарда лева. В Западните Балкани цифрите са още по-фрапиращи. Ще се промени ли нещо в балканските страни или ще продължим да даваме невинни жертви на инциденти, причинени от институционално нехайство и злоупотреби? В търсене на отговорите – екипът на NOVA събира истории от Румъния, Гърция и Северна Македония. Връща се и в центъра на София, на място, от което днес е останало само името – „Индиго”.

