В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Стоицеви и семейство Цачеви и двете от София.

И във втората си игра, Стоицеви не дадоха възможност на своите опоненти да се изявят и да съберат точки. Те спечелиха четири рунда и направиха резултата необратим за Цачеви, които въпреки че спечелиха пети рунд нямаше как да ги победят и играта завърши с 444:102 точки в полза на Стоицеви.

Успешен беше и вторият им опит в „Бързи пари“. Те събраха 230 точки, което им донесе още 6000 лв. от този епизод и удвои сметката им до цели 12 000 лв.

Днес Стоицеви ще посрещнат семейство Методиеви от София.

