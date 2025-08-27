-
-
-
-
-
-
Гледайте тв играта тази сряда от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Стоицеви и семейство Цачеви и двете от София.
И във втората си игра, Стоицеви не дадоха възможност на своите опоненти да се изявят и да съберат точки. Те спечелиха четири рунда и направиха резултата необратим за Цачеви, които въпреки че спечелиха пети рунд нямаше как да ги победят и играта завърши с 444:102 точки в полза на Стоицеви.
Успешен беше и вторият им опит в „Бързи пари“. Те събраха 230 точки, което им донесе още 6000 лв. от този епизод и удвои сметката им до цели 12 000 лв.
Днес Стоицеви ще посрещнат семейство Методиеви от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
