В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Стоицеви и семейство Методиеви и двете от София.

В третата си игра, Стоицеви отново показаха превъзходство и отстраниха с лекота поредния отбор, застанал на пътя им към пет последователни победи. Те спечелиха четири от петте рунда, а Методиеви успяха да вземат точки само от четвъртия, като откраднаха от Стоицеви 94 точки. Така с още една категорична победа и резултат от 526:94 точки, Стоицеви продължиха към следващия си опит да покорят и „Бързи пари“.

Там те успешно събраха 222 точки и увеличиха сметката си с още 5000 лв.

Днес Стоицеви ще посрещнат семейство Баджанаци от София.

