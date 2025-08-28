Гледайте тв играта този четвъртък от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Стоицеви и семейство Методиеви и двете от София.
В третата си игра, Стоицеви отново показаха превъзходство и отстраниха с лекота поредния отбор, застанал на пътя им към пет последователни победи. Те спечелиха четири от петте рунда, а Методиеви успяха да вземат точки само от четвъртия, като откраднаха от Стоицеви 94 точки. Така с още една категорична победа и резултат от 526:94 точки, Стоицеви продължиха към следващия си опит да покорят и „Бързи пари“.
Там те успешно събраха 222 точки и увеличиха сметката си с още 5000 лв.
Днес Стоицеви ще посрещнат семейство Баджанаци от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, този четвъртък от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни