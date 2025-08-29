-
Емоционални сблъсъци и драматична размяна на гривни в „Диви и красиви“
Взискателен собственик провокира своите служители в „Шеф под прикритие“
Смяна на кутиите и силни емоции в "Сделка или не"
В „Твоят ден” на 29 август ще видите
Баджанаци се противопоставят на Стоицеви в "Семейни войни"
Меню под лупа в „Кошмари в кухнята“
Гледайте тв играта този петък от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Стоицеви и семейство Баджанаци и двете от София.
След като успешно отстраниха три отбора, Стоицеви продължиха устремено към следващата си победа, като и този път не оставиха никаква възможност на своите опоненти. Те взеха точките на Баджанаци в първия рунд, спечелиха следващите четири и завършиха играта с пореден безкомпромисен резултат от 578:0 точки.
В „Бързи пари“ този път не успяха да преминат границата от 200 точки. Събраха 126 точки, което им донесе още 1000 лв. от този епизод и с цели 18 000 лв. продължават към последната си среща.
Днес Стоицеви ще посрещнат семейство Николови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", този петък от 17:00 ч. по NOVA.
