Следи от Големия потоп и от Ноевия ковчег, а дори и от Атлантида. От десетилетия световноизвестни археолози и морски изследователи търсят артефакти не къде да е, а по дъното на Черно море. Освен легенди, тези експедиции носят и ценни открития. За тях тази седмица в „Темата на NOVA” разказват журналистът Ани Салич, операторите Росен Илиев и Георги Георгиев. В пътешествията из историята и морското дъно част от екипа на NOVA е и дългогодишният телевизионен и подводен оператор Стефан Тодоров.

От зараждането на подводната археология в България преди десетилетия до днес, нашите изследователи вече са събрали детайлни данни за промените в морското дъно и живота на древните хора. Открити са останките от стотици потънали селища и плавателни съдове – от първобитните общества, през Античността – чак до Османския период. От дълбините на Черно море идва и кораб на повече от 2500 години, който е смятан за най-стария запазен в света. Но освен археологическите находки и богатата флора и фауна, Черноморието пази и вълнуващите истории на хората, които от векове продължават да разбулват неговите тайни.

