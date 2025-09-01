Приключенският екшън „Небостъргачът“, дело на режисьора Роусън Маршал Търбър, спечели вота на почитателите на седмото изкуство в осмата седмица на „Великият понеделник“.

Лентата разказва за Уил Сойер (Дуейн Джонсън) – бивш лидер на спасителния екип за заложници на ФБР, както и ветеран от войната. Неговата нова професия обаче е оценка на сигурността при небостъргачите. По време на пребиваването си по служба в Китай, най-високата и безопасна сграда в света внезапно пламва, а обвиненият за виновен е той. Уил трябва да намери истинския извършител и да отмие петното от името си, като същевременно намери начин да спаси семейството си, попаднало в клопката на огнения ад.

По традиция всички, които участват в гласуването на https://greatmonday.bg, ще могат да спечелят брандирани подаръци, а в края на кампанията един от всички тях ще получи голямата награда – безжична колонка от ново поколение, с която гледането на любимите филми ще се превърне в още по-впечатляващо изживяване.

Редактор: Боряна Димитрова