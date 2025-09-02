В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Кобрите и семейство Миньонови и двете от Враца.

Кобрите стартираха уверено с победа в първия рунд. Миньонови обаче бързо отвърнаха на предизвикателството, като доминираха в следващите три рунда и натрупаха преднина, която Кобрите не успяха да преодолеят. Въпреки това, Кобрите не се отказаха и успяха да вземат точки в последния рунд, показвайки борбен дух до самия край. С убедителен краен резултат от 324:95 точки, Миньонови триумфираха с първата си победа.

В „Бързи пари“ събраха 138 точки и стартираха с награда от 1000 лв., обещавайки силно представяне в бъдещите игри.

Днес Миньонови ще се изправят срещу семейство Захови от Банско.

