Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Кобрите и семейство Миньонови и двете от Враца.
Кобрите стартираха уверено с победа в първия рунд. Миньонови обаче бързо отвърнаха на предизвикателството, като доминираха в следващите три рунда и натрупаха преднина, която Кобрите не успяха да преодолеят. Въпреки това, Кобрите не се отказаха и успяха да вземат точки в последния рунд, показвайки борбен дух до самия край. С убедителен краен резултат от 324:95 точки, Миньонови триумфираха с първата си победа.
В „Бързи пари“ събраха 138 точки и стартираха с награда от 1000 лв., обещавайки силно представяне в бъдещите игри.
Днес Миньонови ще се изправят срещу семейство Захови от Банско.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 по NOVA.
