Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Миньонови от Враца и семейство Захови от Банско.
Победителите от предишния епизод, Миньонови започнаха с победа в първите два рунда. Съперниците им Захови, обаче бяха по-бързи в следващите рундове и след като взеха точките и от трите, играта завърши с победа за Захови с 538:121 точки.
В „Бързи пари“ събраха 112 точки и спечелиха първите си 1000 лв. от този епизод.
Днес Захови ще се изправят срещу семейство Германови.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
