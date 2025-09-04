-
Доверие в съдбата в "Сделка или не"
В „Твоят ден” на 4 септември ще видите
„Пресечна точка”: За старта на новия политически сезон и безводието в Плевен и областта
В "Социална мрежа" на 4 септември ще видите
Любовни писма и състезание на висока скорост разтърсват „Диви и красиви“
Кулинарен апокалипсис в "Кошмари в кухнята"
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Захови и семейство Германови.
Новодошлите Германови започнаха играта, като натрупаха точки в първия рунд, но Захови им ги откраднаха. Във втори, Захови пък откраднаха точките на Германови. В следващите рундове, до края на играта, Захови бяха по-бързи и точни и прибраха всички точки, което им донесе победата с 474:51 точки.
В „Бързи пари“ събраха 129 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.
Днес Захови ще се изправят срещу семейство Шегаджийски от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
