В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Захови и семейство Германови.

Новодошлите Германови започнаха играта, като натрупаха точки в първия рунд, но Захови им ги откраднаха. Във втори, Захови пък откраднаха точките на Германови. В следващите рундове, до края на играта, Захови бяха по-бързи и точни и прибраха всички точки, което им донесе победата с 474:51 точки.

В „Бързи пари“ събраха 129 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.

Днес Захови ще се изправят срещу семейство Шегаджийски от София.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова