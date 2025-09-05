В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Захови от Банско и семейство Шегаджийски от София.

В третата си игра, Захови се изправиха срещу силен съперник в лицето на Шегаджийски, които спечелиха първите два рунда. В третия, Захови успяха да съберат точки, но Шегаджийски им ги взеха. Четвъртия рунд отново бе за Шегаджийски и резултата стана необратим за отбора на Захови. Въпреки това те играха до край и не се предадоха. Опитаха да съберат точки от последния рунд, но Шегаджийски отново успяха да ги отмъкнат и играта завърши с безапелационна победа за Шегаджийски с резултат 587:0 точки.

В „Бързи пари“ събраха 68 точки и спечелиха първите си 1000 лв. от този епизод.

Днес Шегаджийски ще се изправят срещу семейство Кокошкови от София.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова