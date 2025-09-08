-
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Шегаджийски и семейство Кокошкови и двете от София.
След впечатляващото си представяне в първата игра, Шегаджийски този път бяха напълно изненадани от женския отбор на Кокошкови, който буквално ги помете. Кокошкови не само спечелиха два рунда с лекота, но и успяха да откраднат точките на опонентите в още два. Шегаджийски успяха да вземат само един рунд, но това не беше достатъчно да спрат устрема на Кокошкови. Играта приключи с категоричен резултат от 452:38 в полза на Кокошкови, които доказаха, че са сериозен претендент.
В „Бързи пари“ обаче събраха едва 40 точки, което им донесе 1000 лв. от този епизод.
Днес Кокошкови ще се изправят срещу семейство Олеле-малеле от Казичене.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
