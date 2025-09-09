В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Кокошкови от София и семейство Олеле-малеле от Казичене.

Играта между двете семейства беше изпълнена с неочаквани обрати и напрежение до последната секунда. Те крадяха точките си през цялото време, като в първи и втори рунд Олеле-малеле взеха точките на Кокошкови. Те от своя страна откраднаха в трети рунд и поведоха в резултата. Напрежението нарасна още повече, когато Олеле-малеле си върнаха контрола като отново взеха точките на Кокошкови в четвъртия рунд, оставяйки всичко да се реши в последния пети рунд. Тогава Олеле-малеле бяха по-бързи. Кокошкови този път не успяха да откраднат и с резултат 407:116 точки, новодошлият отбор Олеле-малеле грабна победата.

В „Бързи пари“ събраха 153 точки и спечелиха първите си 1000 лв. от играта.

Днес Олеле-малеле ще се изправят срещу семейство Друшлявица от София.

Редактор: Боряна Димитрова