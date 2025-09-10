-
Скромна печалба в "Сделка или не"
-
В „Денят на живо” на 10 септември ще видите
-
"Пресечна точка": Скандалът около побоя над полицейския шеф и санкциите за средната скорост
-
„На кафе“ с Виктор Калев, Нели Петкова, Силвия Лулчева и Георги Бърдаров
-
Осем Амазонки пишат история на Арената в “Игри на волята”
-
Кой ще победи в “Игри на волята” 7? Първи коментар на двамата шампиони Мартин и Светлин
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Олеле-малеле от Казичене и семейство Друшлявица от София.
Двете семейства излязоха с огромен хъс и влязоха в истинска битка за всяка точка. Олеле-малеле стартираха силно, спечелвайки първия рунд, а във втория рунд откраднаха точките на Друшлявица. Съперниците им обаче не останаха по-назад – взеха третия рунд и отвърнаха със същия ход, като откраднаха точките на Олеле-малеле в четвъртия рунд. Всичко се реши в пети рунд, където Олеле-малеле се оказаха по-бързи и си осигуриха победата с резултат 319:282 точки.
За съжаление, в „Бързи пари“ късметът не беше на тяхна страна и събраха едва 34 точки, което им добави само с още 1000 лв. към печалбата до момента.
Днес Олеле-малеле ще се изправят срещу семейство Великови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни