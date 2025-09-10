В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Олеле-малеле от Казичене и семейство Друшлявица от София.

Двете семейства излязоха с огромен хъс и влязоха в истинска битка за всяка точка. Олеле-малеле стартираха силно, спечелвайки първия рунд, а във втория рунд откраднаха точките на Друшлявица. Съперниците им обаче не останаха по-назад – взеха третия рунд и отвърнаха със същия ход, като откраднаха точките на Олеле-малеле в четвъртия рунд. Всичко се реши в пети рунд, където Олеле-малеле се оказаха по-бързи и си осигуриха победата с резултат 319:282 точки.

За съжаление, в „Бързи пари“ късметът не беше на тяхна страна и събраха едва 34 точки, което им добави само с още 1000 лв. към печалбата до момента.

Днес Олеле-малеле ще се изправят срещу семейство Великови от София.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова