Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Олеле-малеле от Казичене и семейство Великови от София.
В третата си игра Олеле-малеле, вече по-опитни и с амбицията да останат на върха пет поредни епизода, успяха без затруднения да отстранят Великови. Новодошлият отбор взе точки само в един рунд, докато Олеле-малеле доминираха във всички останали и затвърдиха победата си с впечатляващия резултат 430:59 точки.
В „Бързи пари“ обаче, късметът им се изплъзна за пореден път, и събраха 88 точки, които им спечели още 1000 лв. от този епизод.
Днес ще проследим играта на семейство Болярски от Велико Търново и семейство Маринови от Ловеч.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
