В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Болярски от Велико Търново и семейство Маринови от Ловеч.
Двете нови семейства имаха равен старт, но Болярски се справиха по-добре в разкриването на най-популярните отговори. Те спечелиха четири рунда, срещу само един за Маринови и спечелиха първата си битка с 660:61 точки.
В „Бързи пари“ успехът им продължи, като събраха цели 227 точки, разкриха четири топ отговора и спечелиха 6000 лв. от този епизод.
Днес Болярски ще посрещнат семейство Георгиеви от Стара Загора.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 по NOVA.
