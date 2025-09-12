В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Болярски от Велико Търново и семейство Маринови от Ловеч.

Двете нови семейства имаха равен старт, но Болярски се справиха по-добре в разкриването на най-популярните отговори. Те спечелиха четири рунда, срещу само един за Маринови и спечелиха първата си битка с 660:61 точки.

В „Бързи пари“ успехът им продължи, като събраха цели 227 точки, разкриха четири топ отговора и спечелиха 6000 лв. от този епизод.

Днес Болярски ще посрещнат семейство Георгиеви от Стара Загора.

Редактор: Боряна Димитрова