В „На кафе“ с Георги Николов – Жорони, Девина и Албена Михова
"Новите известни": За победителя от сезон 1 на „Диви и красиви“ Йордан Крачунов няма невъзможни неща
Зрелищна битка разпределя териториите в “Игри на волята”
Маги Томова: До финала на „Диви и красиви“ се очакват сериозни развръзки и обрати
Петеви срещу Болярски в "Семейни войни"
Късметлийска игра в "Сделка или не"
Гледайте тв играта от 17.00 ч. този вторник по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Болярски и семейство Петеви.
След като с лекота отстраниха два отбора, този път Болярски бяха разгромени от съперниците си Петеви. Въпреки, че Болярски успяха да съберат точки в два от рундовете, Петеви ги откраднаха и след като спечелиха останалите три рунда, играта завърши с резултат 619:0 точки, а Петеви станаха новите победители.
В „Бързи пари“ събраха 64 точки и спечелиха 1000 лв. от този епизод.
Днес Петеви ще посрещнат семейство Каръкови от с. Рогош.
Днес Петеви ще посрещнат семейство Каръкови от с. Рогош.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", този вторник от 17:00 ч. по NOVA.
