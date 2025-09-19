Както всяка година някои от участниците в „Игри на волята“ са били на тренировки при Фифо. „В случая четирима от воините този сезон са мои възпитаници. Разпределени са в две от племената. Това са д-р Петров и Иван от Лечителите и Ръждавичка и Траян от Феномените. Всъщност Ръждавичка е колега треньор. Според мен Иван е пренавит и малко се притеснява. Затова не може да се разгърне. Има много големи очаквания от себе си и още в началото, когато нещо не се получи, както е мислел, това го смазва. Явно няма достатъчен опит в състезанията и в предстартовата треска. Иначе се справя много добре, дори вече ходим по състезания. Просто не е същият човек, като този във външния свят. Може много повече. Гледал е внимателно предните сезони и е подготвен добре и с пъзелите. Надявам се да се отпусне и да си разгърне играта!“

Актрисата Наталия и инфлуенсърката Гергана ще се борят за оцеляване в “Игри на волята”

Жени срещу мъже в племето на Лечителите

„В племето на Лечителите д-р Пекин изиграва страхотна игра. Тя видя, че ще има разделение на мъже и жени и обедини момичетата. Застопори и Моника, където трябва. Най-логично в тази игра е да стреляш по слабото звено. И да отслабне отсрещната коалиция. Не е нужно от първия път да се целиш в лидера“, анализира играта Гешев.

Фифо определея играта на д-р Петров, когото е подготвял, за много добра. „Представя се и като лидерски качества и нареди няколко пъзела. Буквално той е пъзелистът на Лечителите. Физически не отстъпва на по-младите и по-силните до момента!“

Отпадналата Мартина Луканова признава пред Гала, че когато е гледала битките след излизането си от формата, е осъзнала, че е щяла да се справи много добре на Арената. „Ако бях отишла на Блатото, трябваше да се подготвя много добре, за да вляза отново в битката. А ако това не стане, там имаше много силни мъже, отделно има и Съвет. Съответно, когато те са влезли като отбор, е логично да изгонят новодошлия човек. По-скоро с това нямаше да успея да се справя там. Самата аз харесвах много племето си.”

Сблъсъкът на капитаните решава съдбата на един от номинираните в “Игри на волята”

„Гладът на различните локации е различен. Ако сме на Дивия плаж или на Реката, както беше в моя сезон, племето се обединява. Но на Блатото попадат индивидуални играчи и там гладът ги разединява. По-добре да изпратиш силен участник“, разсъжава Фифо.

Гешев, от своя страна, смята, че Блатото е сериозно изпитание. „Мирослав направи много хубав ход – да изпрати Димитър. Допита се до човека, на когото има най-много вяра и се ориентира супер бързо.“

Защо Димитър вижда фалш в поведението на Александра?

„В Игрите от нещо малко може да стане голям скандал. От една неизмита чиния, от половин филия хляб и т.н. Александра се спасява за втора седмица. Виждаме, че новите правила на формата, както могат да влошат положението за някои, така и могат да помогнат на други“, смята Фифо.

„Тъй като Александра е най-слабото звено в племето на Завоевателите, но не излиза от формата заради късмет, останалите се опитват да смажат психически, за да могат да я изгонят по някакъв начин“, споделя мнението си Мартина.

Наталия – дразнител или стратег?

Мартина разказва, че трудно се съжителства с човек като Наталия. „Тя се държи инфантилно и приема много навътре нещата. Когато си в „Игри на волята“, това е проблем, защото има много места, на които да бъдеш номиниран, изгонен. И не трябва да го приемаш все едно хората от твоето племе, не те харесват. Това е игра и ти си отишъл да я играеш. Когато тя е номинирана, след това настъпва ад. Постоянно има подмятания, пеене, припкане. Много е трудно съжителството с нея!“

Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”

Какъв ще бъде изборът на Александра и кой ще се изправи срещу Наталия и Гергана?

„Ако иска племето на Завоевателите да е силно и да продължи напред, Александра трябва да остави тримата мъже, които са се изявили като Миро, Жоро и Иво. А Тянко може да иде на битка с жилетка“, разсъждава Гешев.

„Ако Александра мисли стратегически, по-добре да прати Ивайло. Защото лесно ще се справи с Гергана и Наталия. Иначе смятам, че между двете Гергана е по-подготвена от Наталия“, допълва Мартина.

Редактор: Боряна Димитрова