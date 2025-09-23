-
-
-
-
-
-
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В първия епизод от новия сезон на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Павлови и семейство Топ.
Играта откриха семейство Павлови, които спечелиха първи рунд и откраднаха точките на Топ във втори. Съперниците им обаче бързо им отвърнаха взимайки следващите два рунда. Със събраните точки Топ поведоха в резултата и това им даде предимство в последния рунд. Там те успяха да разкрият три отговора и въпреки, че Павлови имаха възможност да откраднат точките, успяха да си ги запазят и това им донесе победата с 426:70 точки.
В „Бързи пари“ събраха 121 точки и спечелиха първите си 1000 лв.
Днес Топ ще посрещнат семейство Маркови от Благоевград.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
