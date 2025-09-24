Певицата Кали, провокативната бивша участничка от миналия сезон на Big Brtother Ивонне Рей и репортерът на NOVA Юлиян Стоянов гостуваха в студиото на „На кафе“, за да споделят своите впечатления от новите съквартиранти и да обсъдят първите им преживявания в най-коментираната Къщата в България. Към тях се присъединиха водещата Гала и панелистите Кристина Патрашкова и Георги Блажев, които изказаха своето мнение за случващото се в новия сезон на хитовия риалити формат.

„Безспорно моят любимец в Къщата е Давид, който живее в София с баба си и прави хляб. И аз като него мечтая да съм известен и да имам мускули. В началото гаджето му не го пускала да влезе в Къщата, за да не ѝ изневери. И още от вратата започна да ѝ се обяснява – направо ми напълни сърцето “, коментира Юлиян Стоянов.

Според Кристина Патрашкова този сезон на Big Brother ще бъде прелюбопитен, защото разглежда конфликти, които са неизбежни теми за обществото. Дали сме толерантни, как възприемаме религиозните различия, как живеят хората на село и в града?

Кали, от своя страна, гледа риалити форматите с любопитство, за да се информира за посоката, в която върви обществото. „Успявам да дискутирам с моите приятели и да видя каква е реакцията им спрямо тази извадка на обществото. Мисля, че има огромна пропаст между поколенията – между поколението сега и моето поколение. Аз не разбирам половината от думите, които Цецо използва. На мен той ми допада, защото изглежда е добър човек. Ужасяваща е липсата на толерантност към него. Той по никакъв начин не ги е провокирал, не ги е обидил или влизал в личното им пространство. Напротив, мисля, че е достоен за уважение към момента. Желанието на Мути да го лекува, защото си мисли, че е болен заради сексуалната му ориентация, е страшно.“

„Мути смята, че Цецо е обладан от демон. В мюсюлманската религия се смята, че тези т.нар. джинове или духове могат да те обладаят и да те насочат в много лоши посоки. Той се страхуваше и дори питаше дали Цецо е пипал храната. Гледа на него като на прокажен“, пояснява Кристина Патрашкова.

„Не бива да забравяме, че живеем в България. И малко или много и Цецо, и Мути са част от различни малцинства. Но толерантността тук липсва“, разсъждава Юлиян Стоянов.

Според Ивонне Рей всички съквартиранти, които влизат в Къщата, трябва да се разглеждат еднакво. „Това за мен е една провокация. Мути играе роля, в реалния живот той има много голямо обкръжение от точно такъв тип хора като Цецо.“

Панелистите и гостите в студиото се обединиха в мнението, че Стоянов е реагирал много правилно по време на диалога, в който Мути атакува словесно Цецо. Бил е толерантен, внимателен и тактичен в отношението си към него. От друга страна, според Георги Блажев, диджеят Иван е демонстрирал грешна представа за толерантност.

„Когато Цецо свали роклята, Иван каза: „В началото не те приех. Не те харесах изобщо. Но сега, като те виждам и виждам, че имаш акъл, те приемам. Смятам, че не трябва да набутваме хората в нашата представа за толерантност, за да бъдем такива към тях.“

Ивонне Рей вярва, че този сезон на Big Brother ще бъде най-забавният до момента. „Давид, момчето със закваската, е със страхотна енергия. Мисля, че ще стигне до финала.“

Патрашкова определи тираджията Калин като човек, който носи в себе си токсична мъжественост или сбъркано алфа мъжкарство. „Мъж, който от самото начало започва да командва и да се държи с останалите като с подчинени, ще създаде голям проблем. Според мен в даден момент ще полудее, ще направи някакъв бунт. Ще започне да скача защо неговата група е наказаната.“

Според Кали риалити форматите са хубави и защото показват какви не бива да бъдем. „Хората не бива да се припознават в Калин, а да видят в него качествата, които не са добри и да не ги следват.“

Редактор: Боряна Димитрова