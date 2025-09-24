Съквартирантите в Big Brother 2025 завършиха успешно своята първа мисия. В предизвикателството “Социален патронаж” в продължение на две денонощия четирима от тях трябваше да се грижат за останалите, които бяха принудени да спят в двора на Къщата без никакви удобства. В края на мисията оценката на не-съквартирантите за грижата, която са получили, щеше да определи дали тя е успешна или не. Положителното мнение на 50% от тях беше ключът за успеха на всички. За тяхна радост единственият, който изрази негодувание, беше религиозният поп фолк певец Мути Мутиев.

Студио Big Brother: Кали, Ивонне Рей и Юлиян Стоянов с коментар за най-интересните събития в Къщата

След триумфа от спечелената мисия, една саможертва разтърси съквартирантите. Емоционалната инфлуенсърка Михаела Василева сподели пред Big Brother, че липсата на консумативи за хигиена е най-голямата тежест за участниците и получи предложение. За да върне удобствата, тя прие да се лиши от името си до края на социалния експеримент и да бъде наричана с псевдоним “овца” от всички. Жестът ѝ беше приет с голяма благодарност от участниците.

Първата мисия на Big Brother изпитва милостта на съквартирантите

Преди да получат привилегията да влязат в Къщата обаче не-съквартирантите размениха много остри думи, след като Big Brother им предложи един от тях да смени своя статут. Това изнерви всички до краен предел. Общо гласуване определи в Къщата да влезе младата студентка по химия Мина, която обаче трябваше да плати цена - до края на сезона да бъде наричана с псевдоним “въшка”. След скандалите се наложи Big Brother да избере ръководител на не-съквартирантите и заради устойчивия си характер тази привилегия получи роденият в Германия Давид Бет.

Ще успят ли съквартирантите да се спогодят, след като напуснаха двора и вече разполагат с всички удобства? И ще пламнат ли първите любовни искри?

Гледайте следващия епизод на Big Brother в четвъртък от 22:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова